Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 6 febbraio 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 6 febbraio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata: l’emergenza coronavirus dalla Cina all’Europa e lo stato della ricerca in Italia; il dibattito sulla riforma della prescrizione; le conseguenze del decreto sicurezza.

Piazzapulita: ospiti 6 febbraio 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: il fondatore del CENSIS Giuseppe De Rita, il magistrato Piercamillo Davigo, il presidente dell’Unione Camere Penali Italiane Giandomenico Caiazza, la senatrice Emma Bonino, la giornalista Valentina Petrini e l’imprenditrice Giada Zhang. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 6 febbraio, alle 21.15 circa su La7.