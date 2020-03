Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 5 marzo 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 5 marzo, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata, l’emergenza coronavirus in Italia, con i reportage degli inviati nei settori più colpiti: dal reparto terapia intensiva dell’ospedale di Cremona al mondo degli imprenditori, in particolare del settore turistico, con 32 milioni di persone in meno attese in Italia nei prossimi tre mesi.

Piazzapulita: ospiti 5 marzo 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo l’infettivologo e primario dell’ospedale Sacco di Milano: Massimo Galli. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 5 marzo, alle 21.15 circa su La7.