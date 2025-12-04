Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 4 dicembre 2025

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 4 dicembre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: l’inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e le Olimpiadi Milano Cortina 2026.
PiazzaPulita: ospiti 4 dicembre 2025
Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Michele Serra; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; la Sindaca di Genova Silvia Salis; la Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino Evelina Christillin e i giornalisti Marianna Aprile, Massimo Giannini ed Andrea Scanzi. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.
PiazzaPulita in streaming
Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 4 dicembre 2025, alle 21.15 circa su La7.
