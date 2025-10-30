Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 30 ottobre 2025

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 30 ottobre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: l’attacco all’Europa lanciato da Orban in visita a Roma; la riforma della giustizia al dibattito finale; una nuova inchiesta esclusiva sull’uso dei fondi a Cinecittà.
PiazzaPulita: ospiti 30 ottobre 2025
Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; il Presidente della Fondazione Leonardo Med-Or Marco Minniti; il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la saggista e divulgatrice Maura Gancitano e i giornalisti Sebastiano Barisoni, Italo Bocchino e Antonio Padellaro. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.
PiazzaPulita in streaming
Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 30 ottobre 2025, alle 21.15 circa su La7.
