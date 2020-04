Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 30 aprile 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 30 aprile, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata ancora l’emergenza coronavirus: l’Italia è pronta alla fase 2? Qual è la strategia del Governo per affrontare i prossimi mesi dal punto di vista sanitario ed economico? Quanto reggeranno le nostre imprese?

Piazzapulita: ospiti 30 aprile 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: il filosofo Massimo Cacciari; Pier Luigi Bersani di Articolo Uno; l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; il critico Philippe Daverio; Guido Crosetto di Fratelli d’Italia; il giornalista Stefano Zurlo. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 30 aprile, alle 21.15 circa su La7.