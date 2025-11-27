Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 27 novembre 2025

27/11/2025 Debora Marighetti La7, Notizie tv, Talk show 0

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 27 novembre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: l’informazione e il Quirinale sotto attacco; i risultati delle elezioni regionali.

PiazzaPulita: ospiti 27 novembre 2025

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; lo scrittore Gianrico Carofiglio; i giornalisti Milena Gabanelli, Ferruccio De Bortoli, Italo Bocchino e Luca Telese; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; il politologo Vittorio Emanuele Parsi e la professoressa di Storia Contemporanea dell’Università Tor Vergata Michela Ponzani. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 27 novembre 2025, alle 21.15 circa su La7.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Seguici su Whatsapp - Telegram

Informazioni su Debora Marighetti 15995 articoli
Sono una giornalista che si occupa, per passione e professione, di tv e spettacolo dal 2006. Ho collaborato con Blogo, in particolare con Tvblog.it, dal 2006 al 2012, occupandomi di news, critiche, recensioni su telefilm, varietà, game show, reality show e molto altro. Sono apparsa sporadicamente su Traveblog.it. Ho gestito il magazine musicale di Dada tra il 2009 e il 2010 e collaborato, negli anni e senza continuità, con svariati blog e settimanali. Dal 2012 sono editor di Ascolti Tv Blog.

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*