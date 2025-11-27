Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 27 novembre 2025

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ; lo scrittore Gianrico Carofiglio ; i giornalisti Milena Gabanelli , Ferruccio De Bortoli , Italo Bocchino e Luca Telese ; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs ; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari ; il politologo Vittorio Emanuele Parsi e la professoressa di Storia Contemporanea dell’Università Tor Vergata Michela Ponzani . Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini .

