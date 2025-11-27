Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 27 novembre 2025

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 27 novembre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: l’informazione e il Quirinale sotto attacco; i risultati delle elezioni regionali.
PiazzaPulita: ospiti 27 novembre 2025
Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; lo scrittore Gianrico Carofiglio; i giornalisti Milena Gabanelli, Ferruccio De Bortoli, Italo Bocchino e Luca Telese; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; il politologo Vittorio Emanuele Parsi e la professoressa di Storia Contemporanea dell’Università Tor Vergata Michela Ponzani. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.
PiazzaPulita in streaming
Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 27 novembre 2025, alle 21.15 circa su La7.
