Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 25 settembre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: i funerali e le commemorazioni di Kirk, martire della libertà o cattivo maestro? E ancora: Trump, Gaza e l’Onu, da che parte sta Giorgia Meloni? Inoltre, l’ultima intervista a Laura Santi, la giornalista morta a luglio a Perugia con suicidio assistito.

PiazzaPulita: ospiti 25 settembre 2025

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo Lilli Gruber; lo scrittore Michele Serra; il giornalista Aldo Cazzullo; il capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza Marco Sandrone; la giornalista Francesca Mannocchi; la storica Michela Ponzani; la politologa della Columbia University Nadia Urbinati e la giornalista e scrittrice Randa Ghazy. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 25 settembre 2025, alle 21.15 circa su La7.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram