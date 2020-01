Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 23 gennaio 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 23 gennaio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata: la campagna elettorale in Emilia Romagna, la Bibbiano divisa tra Lega e Sardine e gli sviluppi del caso Ferrara sollevato dalla trasmissione la scorsa settimana. Nel corso della puntata, inoltre, un’inchiesta su giovani, lavoro e reddito di cittadinanza.

Piazzapulita: ospiti 23 gennaio 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: l’ex Premier Matteo Renzi; Roberto Maroni (Lega); il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il direttore de La Verità Maurizio Belpietro e il Presidente dell’ANPAL Mimmo Parisi. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 23 gennaio, alle 21.15 circa su La7.