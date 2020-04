Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 23 aprile 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 23 aprile, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata ancora l’emergenza coronavirus: come conviveranno gli italiani col coronavirus nei prossimi 12 mesi? Di cosa ha bisogno il nostro Paese per ripartire? Che errori sono stati compiuti durante la gestione dell’emergenza? In puntata anche un reportage realizzato da Formigli nel nord Italia e un nuovo approfondimento sulla strage silenziosa nelle RSA della Lombardia.

Piazzapulita: ospiti 23 aprile 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli; il leader di Italia Viva Matteo Renzi; il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani; Carlo Calenda (Azione) e i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Antonio Padellaro. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 23 aprile, alle 21.15 circa su La7.