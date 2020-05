Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 21 maggio 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 21 maggio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata, che punterà gli occhi nuovamente sul coronavirus e di Fase 2, ma non solo, troveremo: le difficoltà della riapertura e la crisi economica; la corsa continua della scienza; gli errori nella gestione dell’emergenza in Lombardia, con nuove inchieste esclusive.

Piazzapulita: ospiti 21 maggio 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri; l’economista Tito Boeri; l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco; il direttore de La Stampa Massimo Giannini e l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 21 maggio, alle 21.15 circa su La7.