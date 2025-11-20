Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 20 novembre 2025

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 20 novembre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: la corsa per le regionali; la manovra economica tra condoni, propaganda e dati reali; lo scontro sulla riforma della giustizia.

PiazzaPulita: ospiti 20 novembre 2025

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Michele Serra; il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri; l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; il giornalista e conduttore di diMartedì Giovanni Floris; il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e il giornalista e conduttore radiofonico di Radio24 Sebastiano Barisoni. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 20 novembre 2025, alle 21.15 circa su La7.

