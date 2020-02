Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 20 febbraio 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 20 febbraio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata: i venti di crisi che soffiano sul Governo giallorosso. Nel corso della serata, inoltre, un approfondimento sul tema dei disturbi alimentari con un’intervista ai genitori di Lorenzo Seminatore, morto di anoressia.

Piazzapulita: ospiti 20 febbraio 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni; il Sindaco di Milano Beppe Sala; la Vicepresidente della regione Emilia Romagna Elly Schlein e la filosofa Michela Marzano. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 13 febbraio, alle 21.15 circa su La7.