Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 2 ottobre 2025
Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 2 ottobre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: la Flotilla tra consenso popolare e attacchi del governo e il piano Trump per Gaza. Nel corso della serata, inoltre, una nuova inchiesta sui rapporti commerciali Italia – Israele.
PiazzaPulita: ospiti 2 ottobre 2025
Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la giornalista del The Atlantic Anne Applebaum; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri; il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia; i giornalisti Marianna Aprile, Maurizio Molinari, Italo Bocchino e Alessandra Sardoni. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.
PiazzaPulita in streaming
Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 2 ottobre 2025, alle 21.15 circa su La7.