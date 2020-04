Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 2 aprile 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 2 aprile, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata ancora l’emergenza coronavirus: le cure per il virus, lo scontro sugli eurobond, la protezione dei più deboli. In puntata nuovi reportage e inchieste dalla prima linea.

Piazzapulita: ospiti 2 aprile 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: Romano Prodi; l’infettivologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; il fondatore di Emergency Gino Strada; lo psicoanalista Massimo Recalcati; l’economista Giulio Sapelli; la professoressa Elsa Fornero; l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco e Carlo Calenda di Azione. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 2 aprile, alle 21.15 circa su La7.