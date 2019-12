Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 19 dicembre 2019

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 19 dicembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata: il movimento delle sardine; la manovra finanziaria; il caso della Banca Popolare di Bari. Nel corso della serata, inoltre, un reportage sui casi di tumori che colpiscono i bambini di Taranto e su chi ogni giorno lotta per salvarli.

Piazzapulita: ospiti 19 dicembre 2019

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri; il leader del movimento delle Sardine Mattia Santori; il Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 19 dicembre, alle 21.15 circa su La7.