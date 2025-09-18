Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 18 settembre 2025, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: un’inchiesta sui rapporti tra Italia e Israele; l’omicidio di Charlie Kirk, con un reportage dagli Stati Uniti; il racconto in diretta del viaggio a bordo della Global Sumud Flotilla, ora in rotta in direzione Gaza per provare a portare aiuti umanitari.

PiazzaPulita: ospiti 18 settembre 2025

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: lo storico dell’arte e Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista e saggista Paolo Mieli; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; lo scrittore Gianrico Carofiglio; la storica Michela Ponzani; la giornalista e scrittrice Randa Ghazy e il capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza Marco Sandrone. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 18 settembre 2025, alle 21.15 circa su La7.

