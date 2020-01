Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 16 gennaio 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 16 gennaio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata: la politica estera dell’Italia tra Medio Oriente e Libia; la campagna elettorale in Emilia Romagna. Nel corso della serata, inoltre, si tornerà a parlare anche di diete con nuove inchieste esclusive.

Piazzapulita: ospiti 16 gennaio 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio; la Vice Ministra all’Istruzione Anna Ascani; il Giudice Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; l’economista Tito Boeri e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 16 gennaio, alle 21.15 circa su La7.