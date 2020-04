Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 16 aprile 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 16 aprile, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata ancora l’emergenza coronavirus: il caos della ripartenza tra regioni che si muovono in autonomia e ritardi del Governo. La strage silenziosa delle RSA sulla quale ora si indaga. Il settore del turismo in ginocchio. In puntata nuovi reportage e inchieste dalla prima linea.

Piazzapulita: ospiti 16 aprile 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: l’imprenditore Diego Della Valle; l’economista Tito Boeri; il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; il Giudice Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia; Enrico Giovannini, uno dei membri della task force del Governo per la “fase 2” e i giornalisti Marco Damilano (L’Espresso) e Alessandro De Angelis (Huffington Post). Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 16 aprile, alle 21.15 circa su La7.