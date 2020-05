Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 14 maggio 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 14 maggio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata, che punterà gli occhi nuovamente sul coronavirus, ma non solo, troveremo: le spine del Governo tra rilancio economico del Paese e gestione dell’emergenza sanitaria; la liberazione di Silvia Romano e l’ondata d’odio che si è scatenata contro la volontaria.

Piazzapulita: ospiti 14 maggio 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: il Commissario Europeo per l’Economia Paolo Gentiloni; il Segretario della CGIL Maurizio Landini; i giornalisti Mario Calabresi, Rula Jebreal e Federico Rampini; l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco e l’amministratore delegato di Lamborghini Stefano Domenicali. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 14 maggio, alle 21.15 circa su La7.