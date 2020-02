Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 13 febbraio 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 13 febbraio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà come di consueto di attualità e politica. Tra i temi della puntata: il caso Gregoretti col voto sul processo a Matteo Salvini; l’impatto dell’emergenza coronavirus sull’economia mondiale e su quella italiana.

Piazzapulita: ospiti 13 febbraio 2020

A discuterne con Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti, appartenenti al mondo della politica, del giornalismo e non solo. Tra quelli annunciati troviamo: la Vicepresidente della Camera Mara Carfagna; il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli; Mattia Santori, uno dei fondatori del movimento delle sardine; il professor Tito Boeri; l’imprenditrice Licia Mattioli e i giornalisti Marianna Aprile, Claudio Cerasa e Selvaggia Lucarelli. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 13 febbraio, alle 21.15 circa su La7.