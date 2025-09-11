Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 11 settembre 2025, su La7. Si tratta della prima puntata della nuova stagione, nonché la puntata numero 500. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: il dramma dell’assedio di Gaza, dove anche i giornalisti sono diventati un bersaglio. Sono ormai più di 200 quelli che hanno perso la vita. Una troupe, inoltre, sarà a bordo della Global Sumud Flotilla che sta cercando di portare aiuti umanitari a Gaza, per seguire con collegamenti in diretta tutto ciò che sta accadendo.

PiazzaPulita: ospiti 11 settembre 2025

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il direttore del TgLa7 Enrico Mentana; il giornalista e scrittore Michele Serra; l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; la scrittrice Randa Ghazy; i giornalisti Italo Bocchino e Alberto Negri; il Presidente di Soleterre Damiano Rizzi. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 11 settembre 2025, alle 21.15 circa su La7.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram