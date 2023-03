Piazzapulita: anticipazioni 9 marzo 2023

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 9 marzo 2023, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: una ricostruzione giornalistica della strage di Cutro; la richiesta di radicalità che arriva dalla base del PD, con la scelta di Schlein; la crisi di Milano, tra prezzi delle case alle stelle e povertà in aumento.

PiazzaPulita: ospiti 9 marzo 2023

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ingegnere Carlo De Benedetti; il fisico Carlo Rovelli; la giornalista Selvaggia Lucarelli; l’ex Ammiraglio della Guardia Costiera Vittorio Alessandro; Chiara Appendino (M5S); Raffaella Paita (IV); il giornalista Antonio Padellaro e l’architetto e conduttrice televisiva Paola Marella. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 9 marzo 2023, alle 21.15 circa su La7.