Piazzapulita: anticipazioni 9 maggio 2024

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 9 maggio 2024, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: l’inchiesta che ha portato all’arresto del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; il caso Rai e la libertà di informazione in Italia; la nuova escalation a Gaza con un reportage esclusivo da Rafah.

PiazzaPulita: ospiti 9 maggio 2024

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Roberto Saviano; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; la funzionaria italiana dell’ONU Francesca Albanese; il diplomatico Giampiero Massolo; la politologa Nadia Urbinati; i giornalisti Alessandra Sardoni, Ferruccio Sansa e Fiorenza Sarzanini; Giorgio Mulé (FI); Sandro Ruotolo (PD); Ignazio Marino (AVS) e Raffaella Paita (IV). Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 9 maggio 2024, alle 21.15 circa su La7.