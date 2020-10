Piazzapulita: anticipazioni 8 ottobre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 8 ottobre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: la nuova crescita del contagio in Italia e nel mondo e un’inchiesta sulla situazione degli ospedali a Napoli; la crisi economica causata dalla pandemia.

PiazzaPulita: ospiti 8 ottobre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti; il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi; il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; i giornalisti Giovanni Floris, Tiziana Ferrario, Federico Rampini, Valentina Petrini e Francesco Borgonovo. Nel corso della puntata anche un’intervista alla portavoce di Seawatch Italia Giorgia Linardi e una al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Immancabile l’intervento dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 8 ottobre, alle 21.15 circa su La7.