Piazzapulita: anticipazioni 6 maggio 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 6 maggio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera ci sarà in particolare quello della giustizia. Inoltre, un punto sulla gestione della pandemia in Italia e un’inchiesta, con testimonianze esclusive, che ricostruirà i fatti che hanno portato alla strage dei 130 migranti morti nel mediterraneo il 21 aprile scorso.

PiazzaPulita: ospiti 6 aprile 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura Luca Palamara; l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo; il giornalista Emiliano Fittipaldii; lo scrittore Paolo Giordano; il medico e ricercatore Giuseppe Remuzzi; la deputata Laura Boldrini (PD); l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega), la giornalista Annalisa Cuzzocrea; Guido Crosetto (Forza Italia). Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 6 maggio 2021, alle 21.15 circa su La7.