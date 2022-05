Piazzapulita: anticipazioni 5 maggio 2022

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 5 maggio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: dove si fermerà Putin? Quanto a lungo riuscirà a resistere l’Ucraina a un assalto che si fa sempre più intenso? È giusto continuare a inviare armi? In puntata anche un’intervista esclusiva a Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovskaja, la giornalista russa di Novaya Gazeta uccisa a Mosca nel 2006 e nuovi reportage dall’Ucraina di Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi.

PiazzaPulita: ospiti 5 maggio 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Roberto Saviano; il sociologo e direttore del Levada Center dei sondaggi in Russia Denis Volkov; l’ambasciatore Riccardo Sessa; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; Laura Boldrini (PD); il sociologo Luca Ricolfi; la conduttrice Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Cancellato, Stefano Cappellini, Selvaggia Lucarelli, Alberto Negri e Marco Tarquinio. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 5 maggio 2022, alle 21.15 circa su La7.