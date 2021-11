Piazzapulita: anticipazioni 4 novembre 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 4 novembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: è giusto vietare le manifestazioni no green pass o è un pericolo per la democrazia? Nel corso della serata, inoltre, un viaggio nella crisi climatica, mentre alla Cop26 di Glasgow i leader mondiali si scontrano sulla transizione ecologica non più rinviabile.

PiazzaPulita: ospiti 4 novembre 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’immunologo dell’Università di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; lo storico dell’arte Tomaso Montanari; Laura Boldrini del PD; Gianluigi Paragone di Italexit e i giornalisti Paolo Mieli, Alessandra Sardoni e Stefano Zurlo. Non mancheranno il nuovo racconto di Stefano Massini e la nuova rubrica #PiazzaSelvaggia, curata da Selvaggia Lucarelli.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 4 novembre 2021, alle 21.15 circa su La7.