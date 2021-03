Piazzapulita: anticipazioni 4 marzo 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 4 marzo, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: l’ondata delle varianti del covid che monta e l’inchiesta sulle false mascherine.

PiazzaPulita: ospiti 4 marzo 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Pier Luigi Bersani; il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri; l’immunologo e professore della Emory University di Atlanta Guido Silvestri; l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli; la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa. Nel corso della puntata anche un’intervista al Direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda e una alla Direttrice Centrale dell’ISTAT Linda Laura Sabbadini. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 4 marzo 2021, alle 21.15 circa su La7.