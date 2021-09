Piazzapulita: anticipazioni 30 settembre 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 30 settembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. I temi trattati saranno, tra gli altri: la vicenda Morisi, che infiamma ulteriormente lo scontro ai vertici della Lega; un viaggio nel mondo dei complottisti e dei profeti del “grande reset”; la transizione ecologica: dopo le polemiche scatenate dal reportage della scorsa settimana sul viaggio in auto elettrica da Roma a Reggio Calabria, il programma tornerà sul tema con nuovi approfondimenti.

PiazzaPulita: ospiti 30 settembre 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Carlo Freccero; il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti; i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Antonino Monteleone, Alessandra Sardoni e Alessandro Sallusti; la conduttrice Paola Maugeri. Non mancheranno il nuovo racconto di Stefano Massini e la nuova rubrica #PiazzaSelvaggia, curata da Selvaggia Lucarelli.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 30 settembre 2021, alle 21.15 circa su La7.