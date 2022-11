Piazzapulita: anticipazioni 3 novembre 2022

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 3 novembre 2022, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: tra norma anti-rave e reintegro dei medici no vax, quali sono le priorità del nuovo Governo Meloni?

PiazzaPulita: ospiti 3 novembre 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ingegnere Carlo De Benedetti; lo scrittore Paolo Giordano; il fisico epidemiologo della Northeastern University Alessandro Vespignani; Ilaria Cucchi; Andrea Crisanti; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo e Alessandro De Angelis. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 3 novembre 2022, alle 21.15 circa su La7.