Piazzapulita: anticipazioni 3 marzo 2022

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 3 marzo, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: un reportage esclusivo di Alessio Lasta, inviato nell’Ucraina in guerra; l’esodo verso la Polonia; la paura delle persone rimaste in trappola; le notti nei rifugi; i tavoli internazionali; le sanzioni alla Russia; la corsa agli armamenti.

PiazzaPulita: ospiti 3 marzo 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Generale e Presidente del Comitato militare dell’Unione europea Claudio Graziano; il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio; la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci; il consigliere scientifico di Limes Germano Dottori; i giornalisti Federico Fubini e Alberto Negri; Nunzia De Girolamo e lo storico dell’arte Tomaso Montanari. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 3 marzo 2022, alle 21.15 circa su La7.