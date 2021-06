Piazzapulita: anticipazioni 3 giugno 2021

Una nuova puntata – l’ultima della stagione – di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 3 giugno, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: la fine della pandemia, che sembra sempre più vicina; il dibattito sul giustizialismo in Italia; lo scontro sul DDL Zan e un reportage esclusivo dalla Polonia.

PiazzaPulita: ospiti 3 giugno 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo; il microbiologo dell’università di Padova Andrea Crisanti; Nichi Vendola; Barbara Lezzi (M5S); Vincenzo Sofo (Lega); Alessandro Zan (PD) e i giornalisti Mario Calabresi, Selvaggia Lucarelli, Antonio Padellaro e Gaia Tortora. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 3 giugno 2021, alle 21.15 circa su La7.