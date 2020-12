Piazzapulita: anticipazioni 3 dicembre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 3 dicembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: nuovi aggiornamenti del il viaggio-inchiesta di Alessio Lasta sui vaccini antinfluenzali in Lombardia; un’inchiesta esclusiva ricostruirà le ultime ore di vita di Youssuf, il bambino di sei mesi salvato dalla ONG Open Arms, morto a bordo in attesa di un’evacuazione medica e si occuperà del deserto chiamato Mediterraneo, indagando risvolti e responsabilità.

PiazzaPulita: ospiti 3 dicembre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Ministro della Salute Roberto Speranza; il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano; Marco Minniti; Carlo Calenda e i giornalisti Roberto Saviano, Gad Lerner e Annalisa Cuzzocrea. Nel corso della puntata, inoltre, due interviste a Serena Dandini e Nicola Gratteri. Immancabile un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 3 dicembre, alle 21.15 circa su La7.