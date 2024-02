Piazzapulita: anticipazioni 29 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 29 febbraio 2024, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. La politica, con la vittoria di M5S e PD con Alessandra Todde in Sardegna e la nuova sfida delle regionali in Abruzzo; le manganellate agli studenti che protestavano a Pisa; l’inchiesta sulla strage di Cutro.

PiazzaPulita: ospiti 29 febbraio 2024

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la neoeletta Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde; il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il giornalista e scrittore Massimo Giannini; lo storico dell’arte Tomaso Montanari; Alessandro Cattaneo (FI); Elisabetta Gualmini (PD), l’insegnante e scrittore Christian Raimo e i giornalisti Alessandro De Angelis, Fabio Dragoni, Gian Micalessin, Antonio Padellaro e Francesco Specchia. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 29 febbraio 2024, alle 21.15 circa su La7.