Piazzapulita: anticipazioni 29 aprile 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 29 aprile, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: dopo le dichiarazioni del deputato leghista Claudio Borghi sul lockdown che non serve e non è servito a nulla, nel corso si tornerà sul tema con un’inchiesta e con interviste ai più autorevoli scienziati al mondo. Inoltre, la discussione sul Recovery Fund: il tempo stringe ma i nodi da sciogliere rimangono.

PiazzaPulita: ospiti 29 aprile 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; il Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il giornalista Mario Calabresi; l’informatico epidemiologo Alessandro Vespignani; lo storico dell’arte Tomaso Montanari; Beatrice Lorenzin (PD) e i giornalisti Paolo Mieli, Francesca Nava e Federico Rampini. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 29 aprile 2021, alle 21.15 circa su La7.