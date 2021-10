Piazzapulita: anticipazioni 28 ottobre 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 28 ottobre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: il dibattito sulle pensioni; l’evasione fiscale, con un’inchiesta e un reportage dall’Olanda; lo scontro sul green pass che non si spegne.

PiazzaPulita: ospiti 28 ottobre 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Roberto Saviano; il professore ordinario dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; Myrta Merlino e Carlo Freccero. Non mancheranno il nuovo racconto di Stefano Massini e la nuova rubrica #PiazzaSelvaggia, curata da Selvaggia Lucarelli.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 28 ottobre 2021, alle 21.15 circa su La7.