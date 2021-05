Piazzapulita: anticipazioni 27 maggio 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 27 maggio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera, un nuovo approfondimento sul caos nel mondo della Giustizia. A parlare in diretta in esclusiva sarà l’avvocato Piero Amara. Continuerà, inoltre, l’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nel distretto del tessile a Prato.

PiazzaPulita: ospiti 27 maggio 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo, oltre al già citato avvocato Piero Amara: il professor Tito Boeri; Tomaso Montanari; Claudio Borghi Aquilini; i giornalisti Emiliano Fittipaldi; Antonio Massari; Paolo Mieli e Alessandra Sardoni. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 27 maggio 2021, alle 21.15 circa su La7.