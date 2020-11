Piazzapulita: anticipazioni 26 novembre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 26 novembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: la corsa per il vaccino anti-covid, un’inchiesta sul flop del vaccino antinfluenzale in Lombardia e il caso Calabria.

PiazzaPulita: ospiti 26 novembre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il professore di Farmacologia e Farmacologia Clinica all’Università di Modena e Reggio Emilia ed ex Direttore Generale dell’AIFA Luca Pani; l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco; l’ex Commissario alla Sanità della Regione Calabria Giuseppe Zuccatelli; lo scrittore Mauro Corona e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Alessandro De Angelis e Antonio Padellaro. In puntata, inoltre, due interviste all’alpinista Simone Moro e alla scrittrice Chiara Valerio. Immancabile un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 26 novembre, alle 21.15 circa su La7.