Piazzapulita: anticipazioni 25 febbraio 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 18 febbraio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera, continuerà l’inchiesta sul mercato parallelo dei vaccini, mentre le grandi aziende accumulano ritardi sulla consegna delle dosi. Inoltre, un’indagine sulle teorie no-vax e la loro influenza all’interno delle strutture sanitarie.

PiazzaPulita: ospiti 25 febbraio 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Piero Di Lorenzo, AD della IRBM di Pomezia, che con l’Università di Oxford ha sviluppato il vaccino di Astrazeneca; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; l’ex portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino; l’europarlamentare belga Marc Botenga; il Direttore Generale della Sanità Veneta Luciano Flor e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Mario Calabresi e Selvaggia Lucarelli. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 25 febbraio 2021, alle 21.15 circa su La7.