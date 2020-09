Piazzapulita: anticipazioni 24 settembre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 24 settembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: il sovranismo è entrato in crisi? Dopo Spagna, Francia e Regno Unito, anche l’Italia è destinata a una nuova impennata di contagi? I nostri ospedali sono preparati?

PiazzaPulita: ospiti 24 settembre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Pier Luigi Bersani; l’ingegner Carlo De Benedetti; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Francesca Nava; il professore di Microbiologia e Virologia dell’Università San Raffaele di Milano Massimo Clementi; il professore di Microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti e l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani. Immancabile l’intervento dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 24 settembre, alle 21.15 circa su La7.