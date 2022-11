Piazzapulita: anticipazioni 24 novembre 2022

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 24 novembre 2022, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: il caso politico scoppiato intorno ad Aboubakar Soumaoro in seguito all’indagine avviata dalla procura di Latina sulle cooperative Karibu e Consorzio Aid, nella cui gestione sarebbero coinvolte la compagna e la suocera del Deputato. Poi la manovra e le modifiche al reddito di cittadinanza.

PiazzaPulita: ospiti 24 novembre 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il deputato Aboubakar Soumaoro; Elena Bonetti (Italia Viva); Alessandra Todde (M5S); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Carmen La Sorella, Paolo Mieli e Antonio Padellaro. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 24 novembre 2022, alle 21.15 circa su La7.