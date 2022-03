Piazzapulita: anticipazioni 24 marzo 2022

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 24 marzo, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: Joe Biden arriva a Bruxelles per riunioni con gli alleati della NATO, Consiglio Europeo e G7. Dare ancora più armi all’Ucraina o puntare di più sulle sanzioni economiche? Inoltre, nuovi reportage degli inviati in prima linea in Ucraina.

PiazzaPulita: ospiti 24 marzo 2022

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci; il Direttore Osservatorio Sicurezza Internazionale Alessandro Orsini e i giornalisti Mario Calabresi, Federico Fubini, Selvaggia Lucarelli, Angela Mauro, Alberto Negri e Cecilia Sala. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 24 marzo 2022, alle 21.15 circa su La7.