Piazzapulita: anticipazioni 23 settembre 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 23 settembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. I temi trattati saranno, tra gli altri: il caso GKN, l’azienda che ha licenziato 422 operai dalla sera alla mattina con una mail. A pochi giorni dal reportage di Corrado Formigli della settimana scorsa, il tribunale ha sospeso il provvedimento, ma la battaglia dei lavoratori non è finita; la sfida della transizione ecologica e le scelte che imporrà; lo scontro sul green pass e i no vax irriducibili anche in Parlamento.

PiazzaPulita: ospiti 23 settembre 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani; l’economista Giulio Sapelli; l’imprenditore Ernesto Preatoni; il senatore Gianluigi Paragone; l’europarlamentare neo-fuoriuscita dalla Lega Francesca Donato e i giornalisti Mario Calabresi, Antonio Padellaro e Federico Rampini. Non mancheranno il nuovo racconto di Stefano Massini e la nuova rubrica #PiazzaSelvaggia, curata da Selvaggia Lucarelli.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 23 settembre 2021, alle 21.15 circa su La7.