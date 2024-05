Piazzapulita: anticipazioni 23 maggio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 23 maggio 2024, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: il mandato d’arresto per Netanyahu e i leader di Hamas richiesto dal procuratore della Corte Penale Internazionale; gli sviluppi dell’inchiesta che ha portato all’arresto del Presidente della Liguria Giovanni Toti; un’intervista esclusiva all’imprenditore ed ex oligarca russo in esilio, Mikhail Khodorkovsky.

PiazzaPulita: ospiti 23 maggio 2024

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e conduttore Gad Lerner; il giornalista e conduttore Michele Santoro; il giornalista e scrittore Paolo Mieli; il giornalista e scrittore Mario Calabresi; la professoressa Elsa Fornero; la professoressa Veronica De Romanis e la storica e scrittrice Michela Ponzani. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 23 maggio 2024, alle 21.15 circa su La7.