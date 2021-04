Piazzapulita: anticipazioni 22 aprile 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 22 aprile, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: il video di Grillo che imbarazza il M5S; l’Italia che sarà e i progetti di transizione ecologica. Nel corso della puntata sarà trasmesso anche un viaggio-inchiesta su Roma, tra degrado, abbandono delle periferie e opere incompiute.

PiazzaPulita: ospiti 22 aprile 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il professor Tito Boeri; i giornalisti Federica Angeli, Mario Calabresi, Selvaggia Lucarelli, Luca Telese e Antonio Padellaro; Claudio Borghi Aquilini (Lega) e Carlo Calenda (Azione). Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 22 aprile 2021, alle 21.15 circa su La7.