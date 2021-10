Piazzapulita: anticipazioni 21 ottobre 2021

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 21 ottobre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: perché Salvini e Meloni hanno perso le amministrative? E quali sono i rapporti tra i movimenti di destra neofascista e le piazze no green pass? Nel corso della puntata un nuovo reportage di Fanpage.it che il programma trasmetterà in esclusiva televisiva.

PiazzaPulita: ospiti 21 ottobre 2021

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il filosofo e giornalista francese Bernard-Henri Lévy; lo storico Franco Cardini; i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Francesco Cancellato, Federico Rampini e Stefano Zurlo; Laura Boldrini (PD) e Gianluigi Paragone (Italexit). Non mancheranno il nuovo racconto di Stefano Massini e la nuova rubrica #PiazzaSelvaggia, curata da Selvaggia Lucarelli.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 21 ottobre 2021, alle 21.15 circa su La7.