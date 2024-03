Piazzapulita: anticipazioni 21 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 21 marzo 2024, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Due reportage esclusivi saranno al centro della puntata: uno dal Donbass, con il racconto della guerra in Ucraina; l’altro tra le frange neonaziste tedesche che infiltrano il partito AFD.

PiazzaPulita: ospiti 21 marzo 2024

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il regista Paolo Virzì; il giornalista e scrittore Michele Serra; l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano; le scrittrici Barbara Alberti e Ginevra Bompiani; la politologa Nadia Urbinati; l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace; Marwa Mahmood (PD); Paolo Romano (PD); il Presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei e i giornalisti Francesco Cancellato, Tonia Mastrobuoni, Christian Raimo e Cecilia Sala. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 21 marzo 2024, alle 21.15 circa su La7.