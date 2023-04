Piazzapulita: anticipazioni 20 aprile 2023

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 20 aprile 2023, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: il caso esploso dopo le dichiarazioni del Ministro Lollobrigida sulla “sostituzione etnica”; le reazioni all’inchiesta shock di Fanpage.it su “Shalom, la comunità degli orrori”. Formigli è andato alla sede di Palazzolo sull’Oglio per fare delle domande alla fondatrice, Suor Rosalina Ravasio.

PiazzaPulita: ospiti 20 aprile 2023

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri e i giornalisti Aldo Cazzullo, Mario Calabresi, il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato, Stefano Cappellini, Annalisa Chirico, Italo Bocchino e Christian Raimo. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 20 aprile 2023, alle 21.15 circa su La7.