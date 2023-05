Piazzapulita: anticipazioni 18 maggio 2023

Nuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 18 maggio 2023, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: il voto alle amministrative, la grande spartizione in RAI e le opposizioni divise; un’inchiesta su Milano tra insicurezza e prezzi alle stelle.

PiazzaPulita: ospiti 18 maggio 2023

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Michele Serra; Debora Serracchiani (PD); lo psichiatra Paolo Crepet; il sociologo Stefano Allievi; Vittorio Sgarbi e i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Alessandro De Angelis e Annalisa Chirico. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 18 maggio 2023, alle 21.15 circa su La7.