Piazzapulita: anticipazioni 17 settembre 2020

Una nuova puntata di PiazzaPulita sarà in onda stasera, 17 settembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: se cade la Toscana, cade il Governo? Una grande parte del programma sarà dedicata alle elezioni regionali e alla crisi economica e sociale del Paese.

PiazzaPulita: ospiti 17 settembre 2020

Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’ex Premier Matteo Renzi; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; il direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il professor Tito Boeri; il direttore del TgLa7 Enrico Mentana; il vicedirettore di Huffington Post Alessandro De Angelis; Danilo Toninelli (M5S); la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri e lo scrittore Maurizio De Giovanni. Immancabile l’intervento dello scrittore Stefano Massini.

PiazzaPulita in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di Piazzapulita anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7, a questo link. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 17 settembre, alle 21.15 circa su La7.